Gramado Summit Punta del Este começa nesta quinta, dia 26

A primeira edição internacional da conferência de inovação e empreendedorismo Gramado Summit começa nesta quinta-feira. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro, em Punta del Este. Ao todo, serão mais de 70 palestrantes divididos em três trilhas de conteúdo, dezenas de marcas expositoras e mais de 2 mil visitantes.

Entre estes participantes, estão confirmados brasileiros, argentinos e uruguaios. O evento acontece das 8h às 20h durante os dois dias e será sediado nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center. A estrutura conta com uma feira de negócios e com diversas áreas de conteúdo.

Os palcos confirmados para o evento são divididos por diferentes temáticas. São eles a plenária principal (intitulado como palco convergente), o palco divergente e o palco Ventiur. As trilhas de conteúdo abordarão inovação, futurismo, tendências, tecnologia, startups, investimentos, comunicação, vendas, transformação digital, liderança, carreira e cases de empreendedorismo.

Além dos três palcos, a estrutura do evento conta também com uma sala de clientes, onde serão realizados lançamentos, workshops, cursos e mentorias. Algumas marcas que estarão presentes na sala de clientes são a Secretaria de Turismo de Gramado, Silva Lopes Advogados, Uruguay XXI, FCJ Group, Ventiur Smart Capital e Paes Digital.

Entre os palestrantes confirmados para os palcos de conteúdo estão Igor Mazaki (Jaguar Land Rover), Ricardo Wagner (Microsoft 365), Gabriela Comazzetto (General Manager de Global Business Solutions do TikTok para a América Latina), Samantha Almeida (Diretora de Marketing nos Estúdios Globo), Flávia Alessandra (atriz e empreendedora), Lara Santana (influenciadora e criadora de conteúdo), Denis Chamas (Coca-Cola), Fausto Carvalho (humorista), Matheus Trentini (Riot Games) e Breno Perrucho (Jovens de Negócios). A programação de todos os palcos pode ser conferida neste link.

A conferência de inovação conta também com sua tradicional feira de negócios, com cerca de 50 marcas, onde ocorrem exposições, apresentações e competições para aportes financeiros. Entre as ações estão a tradicional Batalha de Startups (realizada em parceria com a Ventiur Smart Capital), a competição Startup Race (organizada pelo FCJ Group) e o Demo Day (também em parceria com a Ventiur e com o Uruguay XXI).

A organização da Gramado Summit também irá reverter 100% do valor dos ingressos vendidos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Sobre a Gramado Summit

A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.