Gramado Summit Punta del Este abre as portas da internacionalização para empresas

A Gramado Summit, um dos eventos mais renomados de inovação e empreendedorismo do Brasil, anuncia sua edição especial em Punta del Este, Uruguai. Marcado para os dias 26 e 27 de setembro, o evento promete abrir portas para empresas brasileiras que buscam oportunidades de internacionalização e expansão de mercado. A conferência promete reunir 50 palestrantes, 2 mil visitantes e 50 expositores.

Uma das principais vantagens de investir no Uruguai é a existência das zonas francas. Essas áreas oferecem benefícios fiscais significativos, proporcionando um ambiente atrativo para negócios que desejam minimizar custos com impostos e aumentar sua competitividade global. As zonas francas uruguaias são conhecidas por sua infraestrutura de ponta e pela segurança jurídica oferecida aos investidores estrangeiros, tornando-se um ponto estratégico para empresas que planejam uma presença sólida na América Latina.

A Gramado Summit, ciente dessas oportunidades, está incentivando ativamente a internacionalização de empresas ao escolher Punta del Este como destino para este evento especial. A escolha não é apenas estratégica, mas também visionária, pois apresenta às empresas brasileiras as vantagens de expandir suas operações além das fronteiras nacionais, aproveitando-se dos benefícios fiscais e da proximidade cultural e geográfica do Uruguai.

Participar e expor na Gramado Summit – Punta del Este representa uma oportunidade única para firmar parcerias internacionais. “Os expositores terão a chance de interagir com investidores, potenciais clientes, representantes do governo uruguaio e outros empreendedores, ampliando suas redes de contato e explorando novas possibilidades de negócios”, salienta o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

Além disso, a programação do evento inclui palestras com especialistas em inovação, tecnologia e mercado internacional, proporcionando insights valiosos para a expansão dos negócios.

Os primeiros palestrantes anunciados pelo evento são Igor Murakami (Jaguar Land Rover), Ricardo Wagner (Microsoft 365), Samantha Almeida (Estúdios Globo), Flávia Alessandra (atriz e empreendedora), Lara Santana (influenciadora e criadora de conteúdo), Breno Perrucho (Jovens de Negócios), João Branco (Ex Marketing McDonald’s) e João Pedro Motta (Forbes Under 30).

A Gramado Summit Punta del Este será realizada nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center, com o Solanas Punta del Este como sua acomodação oficial. Saiba mais sobre o evento em punta.gramadosummit.com.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.