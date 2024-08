Gramado Summit em Punta del Este terá curadoria da Brasis

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 14:03 Para compartilhar:

A conferência de inovação Gramado Summit realizará sua primeira edição internacional nos dias 26 e 27 de setembro deste ano, em Punta del Este. Para esta primeira edição no Uruguai, o evento contará com a co-curadoria da Brasis, que auxiliará na grade temática. O evento espera receber 2 mil participantes, dezenas de marcas em exposição e cerca de 50 palestrantes.

A Brasis é um hub de mídia e conteúdo conectado à economia criativa, à realidade das pessoas e a grupos sub representados. O hub busca e conecta empresas que dialogam com o Brasil Real com grandes marcas e grandes projetos.

Entre os palestrantes anunciados pela parceria entre Gramado Summit e Felippe Guerra estão Debora Mattos (General Manager da Coca-Cola Company), Gabriela Comazzetto (General Manager de Global Business Solutions do TikTok para a América Latina), Samantha Almeida (Diretora de Marketing nos Estúdios Globo) e Juliana de Oliveira (Fundadora da Agência Oliver Press).

“A gente tem como missão mostrar o Brasil real e fazer o brasileiro ter orgulho disso por meio de conteúdo e mídia. Participar de um evento tão relevante na parte de curadoria é mais um passo glorioso nessa caminhada. Acredito que nossa participação auxilia a trazer um olhar mais amplo sobre esses diferentes Brasis, então essa discussão que vamos ter em Punta sobre futuro nos faz pensar que não temos como não ter diferentes Brasis no debate, trazendo seus olhares e visões”, comenta o fundador da Brasis, Felippe Guerra.

Assim como o evento realizado no Brasil, a estrutura da Gramado Summit – Punta del Este contará com feira de negócios e palcos de conteúdo de forma simultânea. Para a feira de negócios, são esperadas grandes marcas patrocinadoras que buscam expandir sua representatividade de mercado, mas também startups em estágio inicial rumo à internacionalização. Já nas áreas de conteúdo, serão três trilhas de conteúdo simultâneas, voltadas para discussões sobre futuro e tecnologia.

A Gramado Summit – Punta del Este será realizada nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center, com o Solanas Punta del Este como sua acomodação oficial.

Sobre a Gramado Summit

A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.