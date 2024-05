Gramado Summit doará 100% dos ingressos da edição de Punta del Este para vítimas das enchentes no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 18:36 Para compartilhar:

Nas últimas semanas, o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado a maior tragédia climática da sua história. É nesse cenário que a organização da Gramado Summit tomou a decisão de reverter 100% do valor dos ingressos vendidos para sua próxima edição (Gramado Summit – Punta del Este) às vítimas das enchentes que assolam o estado.

Todas as vendas realizadas no período de maio a setembro serão destinadas para ações que buscam acolher as vítimas das enchentes e auxiliar na retomada do Rio Grande do Sul. Em contato com parceiros estratégicos e de confiança, a organização do evento escolherá ações para destinar os valores arrecadados.

“Se a pessoa não quiser ir à Gramado Summit – Punta del Este, não tem problema, pode ser feita a doação de qualquer forma. O nosso principal objetivo neste momento é garantir doações para podermos contribuir com o Estado. No final do evento, também faremos uma prestação de contas aberta para mostrar as arrecadações e as iniciativas que conseguimos auxiliar”, explica o CEO do evento, Marcus Rossi.

A Gramado Summit – Punta del Este acontece nos dias 26 e 27 de setembro deste ano. As vendas para a edição em Punta del Este estão abertas pelo site punta.gramadosummit.com.