Graincorp: investidor subestima fatores que podem interferir nos grãos

A GrainCorp sinalizou que terá ganhos maiores do que os esperados para o ano fiscal de 2021 após uma safra abundante, mas o banco UBS acredita que os investidores estão subestimando fatores que podem interferir no mercado de grãos para o próximo ano.

A gigante australiana de recebimento e armazenamento de grãos previu um forte ano fiscal 2021 baseado em recebimentos de grãos futuros, que apoiaria os ganhos até 2022, uma vez que parte da safra foi retida. “Projetamos Ebitda (da Grain Corp) de US$ 227 milhões, contudo vemos risco se a safra ficar novamente acima da média – com padrões recentes de chuvas, já que a Austrália passa por um evento climático La Niña”, disse o UBS.

A previsão de Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa representaria uma queda de 9% em relação às expectativas do ano fiscal de 2021, mas estaria 13% acima das previsões de consenso do mercado, destaca a UBS.

“Além disso, observamos que a queda significativa do Ebitda assumida no ano fiscal de 2023 provavelmente se mostraria conservadora em um cenário de safra mais forte no ano fiscal de 2022”, acrescenta o UBS, prevendo uma queda de 25% no lucro da empresa no período. Fonte: Dow Jones Newswires.

