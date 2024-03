Gráfico de pontos aponta que 9 dirigentes do Fed veem juros entre 4,50% e 4,75% no fim de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 15:53 Para compartilhar:

Entre os 19 dirigentes que submeteram projeções na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira, nove esperam que a taxa básica de juros dos Estados Unidos termine 2024 na faixa entre 4,50% e 4,75%, conforme aponta o gráfico de pontos. Atualmente, a taxa dos Fed Funds está entre 5,25% e 5,50% e foi mantida nesta quarta-feira, conforme decisão do comitê.

Apenas um dirigente vê um relaxamento monetário mais profundo no período, com expectativa de juros a 4,25% e 4,50% até dezembro próximo.

Mais conservadores, dois membros do FOMC projetam manutenção no nível atual este ano e outros dois espera, apenas um corte de 25 pontos-base nesse horizonte.

Em relação a 2025, seis dirigentes esperam juros no intervalo entre 3,75% e 4,00% e outros cinco na faixa entre 3,50% e 3,75%. Uma autoridade enxerga a taxa inalterada também no fim do ano que vem, enquanto outras duas considera o patamar entre 4,25% e 4,50% mais provável naquela altura.

Para o fim de 2026, seis dirigentes preveem juros básicos entre 3,00% e 3,25% e outros cinco entre 2,75% e 3,00%. No longo prazo, oito integrantes veem a taxa no ponto médio de 2,5%.

