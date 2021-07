Graduados por Cyborg na Fight Sports, Felipe Porto e João Costa vibram: ‘Sentimento inexplicável’ Dois dos grandes destaques da academia de Jiu-Jitsu, os atletas foram coroados com uma graduação que os pegou de surpresa nas últimas semanas; veja as declarações

Representantes da Fight Sports Miami, nos Estados Unidos, os brasileiros Felipe Porto e João Costa têm motivos de sobra para comemorar. Dois dos grandes destaques da academia de Jiu-Jitsu, os atletas foram coroados com uma graduação que os pegou de surpresa nas últimas semanas. Enquanto Felipe recebeu a faixa marrom, João Costa se tornou o mais novo faixa-preta do time comandado por Roberto Cyborg.

– Foi um sentimento inexplicável e bem emocionante (receber a faixa preta). Difícil até explicar com palavras, mas se for para resumir em poucas palavras, seria um sentimento de dever cumprido – declarou João.

Líder da Fight Sports e responsável por graduar as novas estrelas da equipe, Cyborg é um dos nomes mais respeitados no meio da arte suave e multicampeão, tendo como principal título o absoluto do ADCC em 2013.

Revelado pelo treinador, Felipe Porto vive grande fase desde que retornou aos EUA, em 2020. O jovem conquistou recentemente o duplo ouro do Miami Open sem quimono, fechando a categoria e o absoluto com o companheiro de treinos, Benjamin Kunzle, títulos que, assim como os treinos, contribuíram.

– Acredito que o fator determinante foi o empenho que estou colocando nos treinamentos, pois evolui bastante desde que voltei do Brasil em dezembro. Agora é continuar trabalhando forte todos os dias para alcançar os meus objetivos – disse faixa-marrom.

– Foi uma grande surpresa, não estava esperando, a gente tinha acabado parte do treino, e ele chamou meu nome e de dois mais atletas para graduar.

João Costa, companheiro de treinos de Felipe, também não esperava receber a nova faixa neste momento, porém, vibrou com a oportunidade de lutar contra os melhores do mundo na elite do Jiu-Jitsu: – Acreditava que fosse acontecer uma graduação da academia no meio do ano, mas não agora. Com certeza a faixa preta foi recorrente aos resultados que obtive. E essa faixa veio com um gostinho de merecimento – falou o casca-grossa.

João Costa tem como grande feito até agora um tricampeonato no Pan No-Gi, além de ouros duplos no Orlando Open e Nova Orleans Open. Pela frente após a nova graduação estão o ADCC Trials, que classifica os melhores atletas para o próximo ADCC em 2022, alguns Opens, Grand Slam de Miami e o Pan.

