Gracyanne sobre ausência em festa de carnaval: “Não fui por causa da Viviane”

A festa de lançamento do CD dos sambas de enredo da escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro foi realizada na última segunda-feira (2), e uma ausência foi bastante sentida. Gracyanne Barbosa não compareceu ao evento. Em contato feito pelo jornalista Leo Dias, do UOL, ela explicou o motivo da sua ausência: “Não fui por causa da Viviane”.

Apesar disso, ela ressalta que não compareceu para evitar que encontro entre elas tivesse mais destaque a própria festa. Ao contrário do que muios pensavam que seria para evitar um confronto com a ex-mulher do cantor Belo, seu atual marido.

“Não foi especificamente por ela. Se eu tivesse ido era para dar visibilidade à escola, mas, em eventos assim, quando estamos eu e Viviane, principalmente no Salgueiro, a única coisa que sai [na mídia] é Gracyanne está no mesmo lugar que a Viviane. Aí, não falam nem da Ilha nem do Salgueiro, mas só da polêmica envolvendo a gente. Não é bom para mim, não é bom para ela, não é bom para as escolas.”, completou Gracy.