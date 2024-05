Gracyanne revela como está lidando com ‘momento difícil’ após separação: ‘Me aproximei mais de Deus’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 8:58 Para compartilhar:

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos de idade, abriu uma caixinha de perguntas dos seus Stories do Instagram neste domingo, 19, e claro que o assunto que mais chamou atenção foi a separação de Belo.

Gracyanne respondeu sobre como está lidando com a separação do cantor de 50 anos, com quem ficou por 16 anos.

“Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas/reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos!”, disse ela, que se diz abalada não apenas pela separação.

“Separação, enchente no RS [Rio Grande do Sul] e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu ficar parada me lamentando, a cabeça pira!”, completou Gracy.

Por fim, a musa fitness falou sobre a sua religião: “Eu acredito em Deus, como nosso senhor e salvador. Não frequento nenhuma igreja, gosto de louvores, músicas evangélicas, católicas, pregação de pastores, padres, enfim onde Deus, tocar meu coração e eu me sentir bem!”.

“Compartilho mensagens que gosto dos perfis aqui do Instagram, porque acho válido compartilhar alegrias, esperança e coisas positivas. Na minha família/casa, cada um segue uma religião e está tudo bem! O importante, sempre, é o respeito”, conclui.