Gracyanne faz vaquinha para ajudar ex-BBBs após circo ser destruído por temporal

A musa fitness Gracyanne Barbosa criou uma vaquinha virtual para ajudar seus ex-colegas de confinamento no “BBB25” (TV Globo) Edy e Raissa Simões, artistas circenses, que tiveram seu circo destruído por forte temporal que atingiu a cidade de Tocantins, no interior de Minas Gerais.

“Doeu meu coração. Fiquei super abalada. Porque quem esteve com eles no ‘BBB’, quem conviveu de perto, sabe o quanto eles são incríveis de verdade. Trabalhadores, amam o que fazem e vivem disso”, disse Gracyanne em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta sexta-feira, 11.

+Show de Lady Gaga no Rio prevê impacto econômico de R$ 600 milhões para a cidade

+Erika Januza comemora estreia como apresentadora do ‘Saia Justa’: ‘Muitos sonhos’

“Eu pude ouvir a história do Edy, e ele me fez chorar várias vezes, porque a história deles é sensacional. Então, a gente decidiu fazer uma vaquinha online, que eu já iniciei, e espero poder contar com vocês”, continuou ela, destacando o link da vaquinha.

“Já vou convocar toda a galera do BBB pra ajudar também, pra que juntos a gente possa reconstruir esse sonho. Porque eles merecem muito. Edy, Raíssa e família, estamos todos com vocês. Contem com a gente”, disse.

A vaquinha virtual tem como meta inicial arrecadar R$ 60 mil. Até o início da noite, as doações já ultrapassavam R$ 39 mil.

O circo Onix, de Edy e Raissa, foi destruído por uma forte chuva na tarde da última quinta-feira, 10. As imagens com a lona do circo destruída foram compartilhadas pelos ex-BBBs, mostrando que eles tiveram um grande prejuízo.

“Destruição total. São ossos do ofício, mas, se Deus quiser, a gente volta e a gente vai se reerguer”, lamentou o palhaço nas redes sociais.

O grupo circense estava na cidade para uma curta temporada de apresentações e o circo havia sido montado na última sexta-feira, 4.