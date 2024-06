Gracyanne chora e revela que fala com Belo todos os dias: ‘Nunca brigamos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 21:44 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa deu novos detalhes sobre o término com Belo e revelou que ela e o cantor continuam se falando diariamente mesmo após o fim do casamento. A musa fitness foi ao Sabadou com Virginia e disse ter certeza de que o cantor é o amor da sua vida, assim como sabe que ele continua a amando. Afinal, os dois se falam todos os dias, e esse parece ser um tópico abordado nas conversas.

Gracyanne Barbosa contou ainda que teve um momento de reflexão quando viu um post de Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, sobre a importância do casal conversar durante o matrimônio.

“Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida”, confessou a influenciadora.

Ao relembrar da sua vida antes do relacionamento com Belo, Gracyanne Barbosa chorou e falou sobre a falta de palavras de afirmação que fizeram toda a diferença após ficar com o pagodeiro.

“Na verdade, eu não estou chorando nem por conta do relacionamento, eu estou chorando porque eu passei uma vida inteira sem a minha mãe me abraçar, sem meu pai me abraçar. E claro que não é falta de amor, é porque não aprenderam também com os pais. Então, o Belo me ensinou muito que você precisa falar ‘eu te amo, você é importante para mim'”, completou.

Ela desconversou quando Virginia perguntou se há possibilidade de volta. “Não tenho como falar isso porque é uma relação e são duas pessoas. Não sei o dia de amanhã. É triste, eu não queria estar passando por isso. Mas se Deus permitir, eu espero que a gente possa aprender.”