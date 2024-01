Gracyanne Barbosa zomba de atitudes de Rodriguinho no ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/01/2024 - 10:39 Para compartilhar:

Rodriguinho é um dos participantes mais polêmicos do “BBB24“. Além de atitudes ditas como machistas, gordofóbicas e xenofóbicas, o cantor, que entrou no Camarote do programa, grupo de personalidades públicas convidadas, não esconde o desanimo em estar no reality show. Por diversas vezes, ele afirmou que não precisa do prêmio, nem de carros dados em ações de parceiros, e que usa tênis caros. O fato virou paródia compartilhada por Gracyanne Barbosa nesta terça-feira, 30.

No Instagram, o influenciador Bruno Moraes gravou uma paródia da música “Sonhos e Planos”, do antigo grupo musical de Rodriguinho, Os Travessos, citando algumas atitudes do cantor no BBB24. “Eu, eu, eu, eu. O meu banco de supino é cravejado de diamante, é meu, meu, meu. Não como batata doce, só lagosta com agridoce. Sou eu, eu, eu. O meu parceiro de treino gosta de usar um tênis que é meu, meu, meu. Um tênis que é mais caro, que eu comprei fora do Estado do meu. É da gringa”, diz a letra.

Na legenda da publicação, Bruno complementou: “Se o Rodriguinho fosse da maromba”. Gracyanne Barbosa, que é mulher de Belo, amigo pessoal de Rodriguinho, marcou presença nos comentários e compartilhou a paródia em seu Story. “Isso está bom demais (risos)”, escreveu a musa fitness.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNO MORAES (@brunomoraes_oficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias