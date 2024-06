Gracyanne Barbosa usa o bom humor para reclamar do treino: ‘Solidão, fome e vontade de ir embora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 21:02 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa, 40 anos, perdeu o estímulo para treinar, mas não perdeu a piada. Ao reclamar de ter companhia para ir à academia, ela usou de bom humor para retratar sua empolgação com o momento de trabalhar o corpo.

Nesta quarta-feira, 5, a musa fitness publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece brincando sobre ter sempre pessoas à sua volta na hora de malhar. Nas imagens, ela executa o exercício stiff com um cômico áudio que ela colocou na edição.

“Malho com a solidão, com a tristeza, com a vontade de ir embora e com fome. Minha melhor amiga na academia é a pressão baixa. [Malho] com a vontade de me mudar para sempre para outro país de tanta dor que estou sentindo. Então, várias pessoas estão comigo na academia”, diz o áudio viral.

Gracyanne desabafou, anteriormente, sobre treinar desmotivada de vez em quando, sobretudo porque, para ela, o resultado desejado não aparece.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ – (@graoficial)