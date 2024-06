Gracyanne Barbosa será madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco no Carnaval 2025

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi anunciada, na noite deste sábado, 8, como madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo. Solteira desde o fim do casamento com o cantor Belo, ela confirmou que desfilará pela agremiação no Carnaval de 2025.

Para o evento de coroação, Gracyanne usou um vestido branco com recortes e decote. Nas redes sociais, ela compartilhou vídeos mostrando que o samba no pé está afiado.

A musa faria sua estreia na agremiação no Carnaval deste ano, porém, acabou ficando fora do desfile após romper o tendão.

Confira vídeos compartilhados por Gracyanne abaixo: