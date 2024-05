Gracyanne Barbosa sai com ex-sogra e explica relação: ‘Quer morar comigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 8:12 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa passou o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 30, com Terezinha Vieira, mãe de seu ex-marido, o cantor Belo. No Instagram, ela compartilhou e declarou: “Feriado com a sogrinha”. O fato chamou a atenção do público que cogitou uma reconciliação do casal.

Após a repercussão, Gracyanne esclareceu que segue solteira. Contudo, explicou que mantém uma relação com a antiga sogra. “Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá: NÃO VOLTAMOS”, começou.

“Convivo com a dona Terezinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (não só ela, mas toda família)”, completou.

“Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui levá-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai”, concluiu a musa fitness.