Gracyanne Barbosa revela que compra de casa com Belo foi estopim para término; entenda

Gracyanne Barbosa, 41, voltou a comentar sobre o fim do relacionamento com Belo, 50. Em entrevista para o podcast Podshape, a influenciadora fitness contou que a gota d’água para o fim do casamento foi a compulsão por mentiras por parte do cantor.

Em relato emocionante, Gracyanne conta que Belo mentiu sobre a posse da mansão dos dois: “Ele me enganou em uma coisa da casa e passou a casa para outra pessoa. No final, a casa não era nossa”.

“Ele mente por coisas insignificantes. 16 anos de mentiras”, explicou a famosa, que ficou em situação de rua aos 17 anos. “A gota d’água foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa. Eu contei aqui que dormi uns dias na rua. Isso foi muito pesado. Fiquei uns 20 dias dormindo na rua. A minha vida foi pautada em: ‘vou ter uma casa própria'”.

No documentário “Belo, Perto Demais da Luz”, que estreou no último dia 26 de novembro, a musa fitness já havia comentado sobre o hábito de mentir do artista. “Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala, não assume. E aí, com isso, ele mente. E ele mente compulsivamente, mente tudo o tempo todo”, relata.

Os dois anunciaram a separação em abril deste ano, após 16 anos juntos.

