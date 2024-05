Gracyanne Barbosa revela lado romântico em lançamento de nova coleção de lingeries

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 9:20 Para compartilhar:

Na última segunda-feira, 20, a musa fitness Gracyanne Barbosa apresentou ao público sua nova coleção de lingeries, em parceria com a marca Desejo Lascivo. Em um evento repleto de estilo e elegância, Gracyanne compartilhou sua visão e inspiração por trás das peças que prometem conquistar os corações de muitas mulheres.

“Eu sempre gostei da sensualidade. Achava que essa expressão me representava muito”, disse Gracyanne durante o lançamento. Na sequência, revelou que sua paixão pela sensualidade a levou a estudar profundamente os conceitos de sedução, desejo e lascívia no comportamento humano: “Percebi que este traço da personalidade sempre esteve inerente ao ser humano e também em mim”.

Gracyanne ressalta também que a sensualidade é uma característica natural e universal, presente tanto no ser humano quanto na natureza: “Por exemplo, todos usam essa ferramenta para as mais diversas situações e assim também acontece na natureza… A sensualidade é genuína da natureza… Desde a cauda do pavão até o olhar penetrante de um jaguar”.

O evento marcou não só o lançamento de uma coleção, mas a revelação de uma nova faceta de Gracyanne Barbosa, que une força e delicadeza, poder e romance, em peças que celebram a essência da feminilidade.