Gracyanne Barbosa revela detalhes sobre sua vida sexual após separação de Belo

Gracyanne Barbosa não poupou palavras para dizer como está sua vida sexual após sua separação. Ela e o cantor Belo não estão mais juntos publicamente desde o fim do mês de abril.

No seu Instagram, a musa fitness republicou uma imagem com a seguinte frase: “Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão” com a legenda “hahaha” e emojis dando risada.

Sobre o fim do seu casamento, ela revelou em entrevista ao podcast “PodCats” que teve sim um envolvimento com o personal Gilson de Oliveira,

“Estávamos separados e eu conheci outra pessoa, que não teve nada a ver com a academia. Ele não era meu personal, era meu amigo na academia. E foi um momento de muita carência, eu precisava de um cuidado”, começou Gracyanne, que ainda disse que, como estava em uma fase de crise do relacionamento, acredita que o marido também tenha conhecido outras pessoas.

“A gente estava disposto a separar, mas acho que ambos viram que não era isso. Aí a gente falou: ‘Vamos conversar de novo’, e essa coisa que aconteceu fora, que todo mundo fala que é traição, para mim não foi traição, nem para mim, nem para ele. A gente conversou sobre isso, nunca utilizamos a palavra ‘traição’. Eu acho que foi errado porque eu ainda estava casada, obviamente. Hoje eu me arrependo muito, não teria feito”, completou.