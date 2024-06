Gracyanne Barbosa revela como deve passar o Dia dos Namorados após se separar de Belo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 21:24 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa vai passar seu primeiro Dia dos Namorados como solteira, após 16 anos de união com o cantor Belo, sendo 12 de casamento. Os dois anunciaram a separação no dia 18 de abril deste ano e a musa fitness confessou que ainda está em fase de luto pelo fim do relacionamento.

“Depois de 16 anos, será meu primeiro Dia dos Namorados solteira. Confesso que não parei para pensar muito sobre isso. Estarei em São Paulo trabalhando a semana toda, inclusive no dia 12. O trabalho tem sido um dos pilares que têm me ajudado a manter minha mente sã”, declarou ela em bate-papo para o gshow.

+Gracyanne Barbosa será madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco no Carnaval 2025

+Belo revela planos para primeiro Dia dos Namorados após se separar de Gracyanne

Apesar da solteirice, a influenciadora revela que não perde o romantismo: “Mas, mesmo sozinha e sendo apenas um dia simbólico, sempre uso uma lingerie especial no Dia dos Namorados. Gosto de me sentir poderosa”, disparou ela.

Se as cantadas eram frequentes quando estava casada, Gracyanne diz que elas estão ainda mais intensas agora que está sozinha.

“Tem de homens, mulheres, pessoas próximas, gente da mídia, recebi vários presentes e flores de alguém que ainda não se identificou. Lido numa boa, dou risada, brinco. Como sempre falo, estou solteira, porém não disponível! Quero usar esse momento para cuidar de mim”, garantiu a fisiculturista, que ainda não pensa em se envolver amorosamente.

“Toda separação é difícil. Afinal, estamos falando de vidas, de amor, família, envolve muita coisa, pessoas, projetos, sonhos e o principal: sentimentos! Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar”, revelou.

Questionada se a falta de sexo tem sido um problema, Gracyanne confessou que sim, mas disse que sempre é possível resolver a questão, mesmo estando sozinha.

“Muita falta! (risos), mas acredito que quando a mulher se conhece, consegue encontrar um jeito de sentir prazer, de se satisfazer de alguma maneira, então sempre rola aquele brinquedinho (risos”, divertiu-se ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ – (@graoficial)