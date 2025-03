Gracyanne Barbosa reencontra Belo após deixar o ‘BBB25’

Os fãs já aguardam ansiosos pelo reencontro de Gracyanne Barbosa com seu ex-marido, o cantor Belo, após a musa fitness deixar a casa do “BBB25” (TV Globo), onde ela chegou a fazer declarações de amor ao artista para todo mundo ver e ouvir.

E esse momento falta pouco para acontecer. Ou melhor, já aconteceu, mas o público só vai poder conferir no próximo dia 23, no palco do “Domingão com Huck”. O programa já foi gravado e a atração global compartilhou um registro desse momento em seu perfil no Instagram.

Essa é a primeira vez que a influenciadora e o pagodeiro se encontram após o reality. Gracyanne deixou a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira, 18. Ela foi recebida pelo comandante do Domingão, Luciano Huck, para um papo sobre sua experiência no “BBB25”, relembrando sua trajetória na casa.

Já o cantor enfrenta Sérgio Mallandro no quadro Batalha do Lyp Sync, em que darão vida a grandes artistas da música nacional e internacional.

Belo e Gracyanne Barbosa se separaram em abril de 2024, após 16 anos juntos.