Gracyanne Barbosa posa pelada tomando ducha e surpreende fãs

Gracyanne Barbosa chocou os fãs mais uma vez. A musa fitness compartilhou um clique ousadíssimo no qual aparece totalmente nua, tomando uma ducha, e fazendo uma reflexão poderosa na legenda.

“O não que recebemos, as derrotas e os obstáculos, nos servem de aprendizado, nos ensinam a ser pessoas melhores, a acreditar em nós mesmos e seguir sempre em frente. As vezes o desânimo chega, o cansaço bate, a incerteza tenta chegar, mas temos que continuar firmes no nosso propósito e buscar, aquilo que acreditamos. Eu escolhi acreditar em mim, seguir, tentar e jamais desistir e vocês? Me contem”, escreveu Gracyanne na legenda.

