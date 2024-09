Gracyanne Barbosa passa por reversão de procedimentos no mostro e mostra resultado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Aos 40 anos de idade, Gracyanne Barbosa decidiu mudar a aparência novamente. Porém, desta vez, foi para voltar a ser como era antes dos procedimentos estéticos aos quais foi submetida nos últimos anos.

A musa fitness fez uma reversão e retirou os produtos aplicados em seu rosto, e mostrou o resultado em seu perfil no Instagram, no domingo, 29.

“Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais”, iniciou.

“E a responsável por esse processo não poderia ser outra: dra Gabriela Dawson. O resultado foi incrível, como tudo que ela faz! Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou encantada! Muito obrigada, Gabi, por todo seu olhar estético, seu conhecimento e tantas atualizações para proporcionar resultados tão lindos com seu trabalho”, completou Gracyanne.

Confira o antes e depois:

Assista ao vídeo: