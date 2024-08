Gracyanne Barbosa nega reconciliação com Belo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 13:18 Para compartilhar:

Depois de deixar a mansão onde vivia com o ex-marido Belo, 50, na terça-feira, 6, a modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, negou que pense em reatar o casamento.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do “Uol”, Gracyanne explicou por que ainda morava na casa do cantor: “Não existiu uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas temos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios”.

E completou, contando que pretende seguir morando sozinha: “Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela. Quero aproveitar o meu momento e poder proporcionar para minha mãe e irmãs tudo que elas sempre sonharam”.

Isso porque, quando Gracyanne e Belo eram casados, suas famílias também residiam na mansão no Rio de Janeiro. A separação aconteceu em abril, em meio a rumores de traição de ambas as partes — enquanto a influencer fitness teria, supostamente, tido um envolvimento com o personal trainer Gilson de Oliveira, a modelo Rayane Figliuzzi foi apontada como amante do cantor.

Apesar disso, Gracyanne reiterou que o romance com Gilson aconteceu em uma fase em que ela e Belo estariam separados. O pagodeiro, por sua vez, se negou a comentar a existência de uma amante.