Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum que fez em homenagem a Belo

Sempre interagindo com seus milhares de seguidores e matando as curiosidades deles, Gracyanne Barbosa abriu mais uma caixa de perguntas no Instagram. Ao ser receber um pedido de um fã para que mostrasse a tatuagem que fez em homenagem ao marido, o cantor Belo, ela mostrou.

A musa fitness eternizou o nome do amado no bumbum.

Outro internauta também pediu uma foto de Belo feliz. Na sequência, Gracyanne publicou uma imagem do pagodeiro na cama com ela.

Veja a foto da tatuagem de Gracyanne Barbosa:

