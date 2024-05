Gracyanne Barbosa ganha buquê de rosas e joias de admirador secreto; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 7:39 Para compartilhar:

Solteira desde o fim da relação com Belo, Gracyanne Barbosa, de 40 anos de idade, ganhou presentes de um admirador secreto ou admiradora secreta, na noite dessa segunda-feira (14). Nas redes sociais, ela fez questão de dividir com seus seguidores este episódio.

Além de dois buquês de rosas vermelhas, a musa fitness ainda ganhou um kit de joias de uma famosa marca, com um conjunto de colar e brincos combinando de prata com cristais azuis e verdes. “Por favor, se identifique. Quero agradecer”, escreveu Gracyanne, que falou de outros presentes sem identificação que recebeu recentemente.

“Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estava em São Paulo e recebi um buquê de flores em São Paulo. No Rio, recebi um buquê de flores, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia”, começou ela, intrigada sobre quem seria o autor ou autora dos mimos.

“Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente, mas esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa? Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só falou que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil”, finalizo Gracy, visivelmente empolgada com os presentes.

Assista aos vídeos abaixo: