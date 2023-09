Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 17:12 Compartilhe

A influenciadora Gracyanne Barbosa falou sobre o desejo de aumentar a família com o marido, o cantor Belo. Com recém 40 anos completados, a famosa disse que o desejo de ser mãe continua existindo, porém, está nela de uma forma que aparenta menos urgência.

“Já fiz muito planos, ficava pensando em datas, depois entendi que tudo acontece no tempo de Deus, entreguei a Ele esse momento especial e sei que vai acontecer quando ele quiser”, disse em entrevista para o Gshow.

Sem limites

Sobre a idade, ela disse que sente que se tornou a mulher que sempre desejou e que envelhecer não a limitará para realizar e conquistar novas coisas.

“Hoje posso dizer que me tornei o que sempre desejei: uma mulher madura, trabalhadora, independente, que ajuda muitas pessoas e famílias. Conquistei bastante coisas até aqui, mas ainda tenho sonhos a serem realizados. A sensação é a mesma todos os anos, paro pra pensar e vejo que o tempo passa rápido demais, sou forte e tenho um Deus, que me dá discernimento para continuar atrás daquilo que acredito e escolhi para viver. Uma das poucas certezas que tenho da vida é que a idade nunca irá me limitar de correr atrás do que quero”, contou.

Ela completou dizendo que deseja que as pessoas compreendam que o tempo não é um limitador.

“Não há idade para ser feliz e conquistar aquilo que almejamos. Mas, infelizmente, uma pessoa com 40 anos ou mais, que corre atrás do que quer, ainda causa estranheza em outras pessoas, é vista de uma forma diferente e julgada, vejo que há muito preconceito com a idade, principalmente com nós mulheres que aos olhos dos outros ‘não podemos fazer nada que não seja para a nossa idade'”, compartilhou.

“Eu faço tudo o que quero, que tenho vontade de aprender, não me importo com o que os outros pensam e tento mostrar isso no meu dia a dia, fazendo com que outras mulheres possam se inspirar, se motivar e tentar”, finalizou.

