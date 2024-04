Gracyanne Barbosa esclarece envolvimento com Gilson: ‘Nunca foi meu personal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/04/2024 - 9:55 Para compartilhar:

O fim do casamento de 16 anos entre Gracyanne Barbosa e Belo segue rendendo questionamentos. No Instagram, na quarta-feira, 24, a influenciadora respondeu alguns seguidores sobre o assunto.

Conforme a repercussão, o envolvimento de Gracyanne com o personal trainer Gilson de Oliveira motivou o fim do casamento. Contudo, a musa fitness negou a informação. Primeiro, ela pediu respeitos aos profissionais da área, garantindo que não tinha aulas com o treinador.

“Sei que tem muita gente falando sobre isso, questionando, fazendo memes. Acho uma incrível falta de respeito, porque ele nunca foi meu personal. Podia acontecer em qualquer outro ambiente. Respeitem os profissionais da área de educação física, todos que eu conheci, todos que passaram por mim, que estão comigo hoje, me respeitaram, trabalharam com extremo profissionalismo e dedicação”, declarou.

Gracyanne também negou que tenha sido infiel com Belo. “Não tinha sido traição. Foi uma fase que a gente tava em crise, que estavamos separados, mas ficou mais interessante polemizar, né? Eu cheguei a postar para que as pessoas lessem na íntegra o que eu tinha falado [ao Leo Dias], mas depois eu vi que era besteira, que as pessoas entendem como querem, que é mais interessante… Tem um monte de polêmica agora, eu acabei de saber que saiu outras coisas que são totalmente inverdades”, esclareceu ela, garantindo que não mente.

Por fim, ela negou que a separação tenha sido uma estratégia de marketing: “Isso é vida é vida real. É triste para um casal. Acho que pra todos os casais se separarem [é difícil], exposto desse jeito, com tanta mentira, é mais difícil ainda”.