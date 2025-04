Gracyanne Barbosa é desmascarada por universidade federal do Rio de Janeiro; entenda

Nesta semana, a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa, 41 anos, se envolveu em uma polêmica. A ex-esposa do cantor Belo foi desmentida pela secretaria do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que informou que a musa fitness nunca estudou na instituição de ensino, ao contrário do que foi divulgado na web.

“É FAKE que Gracyanne Barbosa (Gracyanne Jacobina Barbosa Vieira), modelo de fisiculturismo, personalidade da televisão, empresária e ex-dançarina, foi aluna da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ)”, escreveu a instituição de ensino em um comunicado afixado na porta da secretaria.

“Sem registro no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica). Sem pasta discente no arquivo. Sem registro nos diários de aula (consultados: 1999 – 2010). FAKE”, completou o texto.

Vale lembrar que a própria Gracyanne Barbosa já falou publicamente sobre o assunto durante um bate-papo no BBB 25, alegando que se formou em 2006.

“E eu passei em primeiro lugar. Tinha até uma foto minha lá. Eles fazem camiseta. Eu já fui lá visitar. Bem maneiro mesmo, tenho muito orgulho”, contou ela.