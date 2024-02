Gracyanne Barbosa é criticada por dieta à base de ovos e rebate: ‘Não me faz peidar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 16:56 Para compartilhar:

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou os Stories de seu Instagram, nesta sexta-feira, 22, para comentar as críticas sobre sua dieta, que conta com o consumo de 40 ovos por dia, o que totaliza 1200 unidades por mês.

“Vi que ontem saíram umas notícias falando de ovos, que ninguém aguenta mais me ver comendo ovo. Gente falando: ‘duvido que ela coma tudo isso de ovo!’. Que bobeira! Eu vou inventar que como ovo para sair na mídia? Nossa!”, disparou ela.

+ Gracyanne Barbosa explica consumo de 1200 ovos por mês: ‘Como só a clara’

+ Gracyanne Barbosa zomba de atitudes de Rodriguinho no ‘BBB24’

A esposa do pagodeiro Belo ressaltou que a dieta baseada em ovos faz bem para e garantiu que a ingestão numerosa do alimento não lhe provoca gases.

“A digestão do ovo é maravilhosa para mim, gosto do paladar do ovo, gosto de omelete, ovo com canela, ovo com limão…”, elencou a fisiculturista.

“Gosto de ovo de qualquer jeito. Por incrível que pareça, não me faz peidar. Meu organismo está tão acostumado com isso. Quanto mais saudável, menos flatulências”, disse.

Recentemente, Gracyanne comentou o consumo de 1200 ovos por dia e disse que nem ela mesma fez esse cálculo e explicou como esse número começou a circular a respeito de sua dieta.

“Eu disse que como 40 [ovos por] dia. Alguém fez a conta e deu isso. Falei ‘nossa, muito, mesmo’”, surpreendeu-se ela, durante bate papo podcast PodDelas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias