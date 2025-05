Gracyanne Barbosa diz que quer voltar com Belo

Gracyanne Barbosa revelou que deseja voltar com seu ex-marido, Belo. Os dois ficaram juntos por 16 anos e se separaram em abril do ano passado.

Atualmente, o cantor está namorando com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

“Você sabe que eu não minto, eu não vou mentir, mas eu não posso falar porque eu respeito ele estar em outro relacionamento…”, disse ao jornalista Léo Dias.

Em seguida, ele perguntou se a musa fitness gostaria de reatar o casamento, ao que ela respondeu: “Quero.”

Após sair do Big Brother Brasil 25, a influenciadora digital já havia falado sobre o ex-marido no Encontro com Patrícia Poeta. Na época, ela não afirmou ou descartou um retorno, mas disse: “O futuro a Deus pertence.”