Gracyanne Barbosa diz não se preocupar com balança: ‘Zero ligada’

Gracyanne Barbosa interagiu hoje com os seus seguidores no Instagram e falou sobre a balança.

“Sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se gosto do que vejo. Não me ligo nisso, esquece a balança. Esqueça a balança, isso às vezes faz a gente até se atrapalhar, até porque, o músculo pesa, gente!”, aconselhou.