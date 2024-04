Gracyanne Barbosa dispara após participação de Belo no ‘Domingão’: ‘Onde o ego existe, o amor desiste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 15:16 Para compartilhar:

A aparição de Belo no último “Domingão com Huck” (TV Globo), 28, pouco mais de uma semana após ser anunciado o fim de seu casamento, deu o que falar, sobretudo para Gracyanne Barbosa, que não gostou muito sobre o que viu do ex. As declarações do pagodeiro provocaram elogios, mas também críticas por parte da musa fitness.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, publicada nesta segunda-feira, 29, Gracyanne disse que, embora tenha se emocionado, não aprovou a falta de um posicionamento do cantor ao ser perguntado sobre a separação.

“Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos”, disse ela.

A influenciadora aproveitou para criticar também a postura do comandante da atração, Luciano Huck, acreditando que ele fez brincadeiras indelicadas sobre o momento delicado que o ex-casal está atravessando.

“O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Eu realmente não esperava [as brincadeiras]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ‘ibope’. Faltou só comemorar”, analisou a fisiculturista.

Durante sua participação no dominical da Globo, Belo falou mencionou sua separação, porém sem entrar em detalhes.

“Estou passando por um momento, que não é um momento tão bom, mas a única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança. É importante dizer isso. Estamos falando de 14 anos”, disse Belo, destacando o tempo de seu relacionamento com Gracyanne.

“Pensando em arrumar uma namorada para você no Domingão, um crush para o Belo”, ironizou Luciano Huck ao falar sobre a separação, brincando.

Belo participou do “Domingão com Huck” e falou sobre sua separação com a Gracyanne: “Onde existe amor ainda existe esperança” pic.twitter.com/0LAe6xj5ax — Trecho Pagode (@TrechoPagode) April 29, 2024