Gracyanne Barbosa desabafa sobre anos de casada: ‘Passei por muita coisa calada’

Solteira desde o fim do casamento com Belo, com quem estava há 16 anos, Gracyanne Barbosa tem feito desabafos frequentes nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 17, após ser elogiada por internauta por assumir seus erros, ela refletiu sobre sua coragem.

“Eu fui e sou verdade! Quero deixar bem claro, que não estou romantizando, apoiando ou incentivando ninguém a fazer nada!”, começou Gracyanne.

“Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas pra quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui ‘apedrejada’ por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, pra não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o que peso disso”, concluiu a modelo.