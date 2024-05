Gracyanne Barbosa desabafa na data em que faria aniversário de casamento com Belo: ‘Dia difícil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 15:10 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa, 40 anos, fez um desabafo no dia em que completaria 12 anos de casamento com Belo, no último sábado, 18. Ela contou que recebeu o apoio de amigos, que a procuraram para saber como ela estava nesse dia importante para ela.

A musa fitness abriu sua caixinha de perguntas do Instagram e falou com seus seguidores sobre a data. Ela e o pagodeiro estavam juntos há 16 anos e se separaram no final do mês de abril último.

“Há 12 anos estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível. Um verdadeiro sonho. Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo”, começou ela ao relembrar do casamento.

“Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil”, declarou ela.

Ao ser questionada por um admirador sobre receber cantadas, agora que está solteira, a fisiculturista disse que tem recebido desde que anunciou o término do relacionamento com o cantor.

“No mesmo dia que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagem. Mandam até para quem trabalha comigo, me chamando para sair, jantar e coisas do tipo”, revelou ela, que recentemente ganhou um buquê de flores de um admirador secreto.

“As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é! Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, disparou ela.