Gracyanne Barbosa desabafa após falecimento de personal trainer em acidente de trânsito: ‘Queremos justiça’

A musa fitness Gracyanne Barbosa, 39 anos, desabafou após o falecimento de seu personal trainer e amigo Hitallo Muller, 34, vítima de um acidente de trânsito, no último dia 26 de julho.

A moto em que ele estava foi atingida por um veículo em alta velocidade na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A esposa do cantor Belo revelou como recebeu a informação do acidente fatal.

“Eu estava trabalhando em SP, quando soube da notícia, fiquei um tempão tentando ‘acreditar’ e em choque”, relatou ela durante entrevista exclusiva para o site da revista Caras, publicada nesta quarta-feira (02).

“Hitallo, era um profissional exemplar, amava a profissão, muito solícito, parceiro de todos, gostava de somar na vida das alunas. Jovem, cheio de vida, sonhos, trabalhador, trabalhava muitas horas e nunca o vi reclamar. Filho incrível, tinha um amor e cuidado com os pais, que era a coisa mais linda de se ouvir”, disse.

Ainda durante o bate-papo, Gracyanne contou que pretende ajudar a família do personal para que o caso não seja esquecido.

“Eu estou à disposição da família, para ajudar no que for preciso e assim como todos que o conhecia (alunos, amigos, família), queremos justiça“, declarou.

O caso da morte de Hitallo está sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro, que está analisando imagens do acidente. Testemunhas teriam informado que o motorista do veículo estava na contramão e aparentava estar embriagado.

