Gracyanne Barbosa deixa mansão onde morava com Belo quatro meses após separação 

Da Redação 06/08/2024 - 21:37

A musa fitness Gracyanne Barbosa, 40 anos, revelou, nesta terça-feira, 6, que está de mudança e vai deixar a mansão onde ainda vive com o cantor Belo, 50, quatro meses após anunciar que o casamento dos dois chegou ao fim. Em abril último, os famosos comunicaram o término do relacionamento, mas informaram que a união já não existia há alguns meses.

O pagodeiro e a influenciadora ainda estariam juntos em um triplex de 1.200 m² em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ao responder seguidores na sua caixinha de perguntas no Instagram, Gracyanne confessou que também planeja uma mudança para São Paulo no futuro.

“Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei”, desabafou.

“Estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos para, assim, seguir minha vida. Mas é claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando (bem virginiana, risos)”, completou ela.

Apesar de um término conturbado, a fisiculturista e o cantor os dois estariam vivendo em harmonia sob o mesmo teto.