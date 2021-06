Gracyanne Barbosa dança pole dance com novo visual

Gracyanne Barbosa compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (14), um vídeo dançando pole dance e com um novo visual.

A esposa de Belo apareceu com os cabelos tingidos de loiro e com dois looks diferentes, com uma roupa branca e, depois, com um micro shorts.

Minhas 2 personalidades, Belo que lute pra entender. Qual vocês se identificam mais?”, escreveu a musa fitness. “Maravilhosa em todas! Te amo de qualquer jeito”, comentou o cantor.

Instagram will load in the frontend.

Veja também