Gracyanne Barbosa compartilha que ela e Belo sustentam mais de 10 pessoas: ‘Está tudo tão caro’

A musa fitness Gracyanne Barbosa contou no seu perfil do Instagram no domingo, 12, que ela e o marido, o cantor Belo, ajudam a custear familiares, funcionários e os animais de estimação.

“No momento só eu e o tudão mesmo [trabalhamos]. Manter uma casa hoje em dia é difícil, já que está tudo tão caro, imagina com mais de dez pessoas, escola, faculdade, funcionários, cachorros… é boleto que não acaba mais”, compartilhou.

A influencer ressaltou também sobre o desejo que as pessoas que moram na mesma casa que ela tenham sua própria renda.

“Eu e o Belo trabalhamos e nos dedicamos muito para que nada falte a eles e proporcionar tudo o que estiver ao nosso alcance, oportunidades que nós dois não tivemos. Hoje podemos fazer por eles, isso é gratificante demais. Claro que orientamos e ficamos na torcida para que se encontrem profissionalmente, evoluam. Enquanto isso estamos aqui na luta!”, completou.

Além do casal, suas mães Ledir Jacobina e Teresinha de Oliveira Pires, duas filhas do artista e uma neta moram com eles.

