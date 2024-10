Gracyanne Barbosa come fast food pela primeira vez e reação viraliza; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 19:22 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, viralizou nesta quinta-feira, 3, nas redes sociais, ao aparecer comendo fast food pela primeira vez em um quadro de experimentar comidas do canal do influenciador digital Bom Talvão.

A musa fitness, que gera curiosidade por ter uma alimentação restritiva, foi apresentada a um dos hambúrgueres mais tradicionais da marca, e logo negou: “Nunca comi, não vou comer!”.

Depois de experimentar, disse que o lanche era “muito salgado”, e disse não ter gostado. Em seguida, provou batatas fritas da rede. “Faz vinte anos que não como batata frita”, revelou ela, fazendo caretas ao comer. “Puro óleo”.

Assim que o vídeo foi para o ar no Instagram, diversos influenciadores, incluindo GKay, comentaram, com humor, as reações de Gracyanne. “Meu Deus, esse vídeo é tipo: o vídeo”, escreveu a humorista.

A ex-esposa do cantor Belo já chegou a compartilhar com os seguidores que consome 40 ovos por dia e come marmitas congeladas todos os dias para seguir a rotina regrada de treinos e alimentação saudável.

Em agosto, inclusive, a modelo revelou que nunca foi à rede de lanche. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, uma pessoa mandou: “Sei que você odeia Mc, mas paga um para minha filha? Há dias me pedindo”. Gracy, então, respondeu: “1º: ‘Odeia’ é uma palavra muito forte, né? Não combina comigo. 2º: Nunca comi McDonald’s, não sei nem que gosto tem (risos), mas não tenho nada contra quem come!”.

