Gracyanne Barbosa aposta em técnica para reversão de procedimento no rosto; especialistas analisam

No auge dos seus 40 anos de idade, Gracyanne Barbosa decidiu voltar a ser como antes. A musa fitness, que apostou em procedimentos estéticos nos últimos anos, aderiu à reversão e retirou os produtos aplicados em seu rosto, mostrando o resultado final em seu perfil no Instagram.

“Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais”, escreveu na legenda da postagem.

A reversão, principalmente, de harmonização facial, tem sido mais comum do que se imagina. Segundo a fisioterapeuta dermato-funcional *Adriana de Almeida, cada vez mais pessoas estão buscando o equilíbrio nas mudanças estéticas e voltando atrás em resultados que deixem o rosto com aspecto artificial.

“Atualmente, é muito comum a gente receber no consultório pessoas em busca de reversão de procedimentos estéticos. São pessoas que, às vezes, fizeram algum tipo de procedimento e acabam não se identificando, ou exageraram um pouco na quantidade de procedimentos, ou até mesmo em cirurgias plásticas. Os procedimentos de harmonização facial são os mais comuns de reversão”, explica ao site IstoÉ Gente.

Como é feita a reversão?

Segundo a profissional, a reversão acontece quando o ácido hialurônico que foi aplicado é removido de dentro da pele. A substância chamada hialuronidase faz com que o tal ácido seja dissolvido aos poucos.

“O procedimento não é feito em uma sessão apenas. “Muitas vezes a gente precisa fazer a retirada em mais de uma sessão, para que o resultado fique o mais natural possível”, afirma.

“Dentro da harmonização facial, as pessoas têm buscado também a reduzir os exageros. Fazendo uma harmonização mais natural, algo mais leve”, completa.

Procedimento a laser

Atualmente é possível encontrar na área de estética uma tendência aos procedimentos realizados com laser, pois a técnica entrega o resultado que o paciente procura, mas não o deixa sem identidade.

“Esses procedimentos trazem um rejuvenescimento para os pacientes, são bastante efetivos no processo de harmonização, mas ao mesmo tempo, trazem muita naturalidade trabalhando texturas de pele e trazendo um volume mais natural produzido ali pelo próprio paciente nos processos de regeneração da pele”, detalha Adriana.

“A gente busca dentro da estética trabalhar com naturalidade, trazendo para o paciente uma melhora dos aspectos e das características individuais dele, tratando assimetrias, lasers e bioestimuladores que fazem com que a gente produza e renove o próprio tecido do rosto, trazendo jovialidade com bastante sutileza”, diz.

Outros tipos de reversão estética

Além dos procedimentos realizados no rosto de pacientes, também é possível modificar outras intervenções estéticas, como o explante de silicone – famosas como Virginia Cavendish, Rafa Brites e Carolina Dieckmann já aderiram à cirurgia.

“Aquela tendência de próteses de silicone maiores diminuiu muito nos dias de hoje. Nós retiramos a prótese de silicone e, geralmente, retiramos também aquela cápsula que envolve a prótese de silicone, porque ali tem componentes e resíduos de silicone”, explica **Rodrigo Gimenez, cirurgião membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

“Essa remoção é mais fácil quando a prótese está localizada abaixo da glândula mamária e não abaixo do músculo. E é por isso que é importante, sempre que possível, colocar a prótese acima do músculo, fica mais fácil nessas situações de tratar qualquer tipo de problema”, diz.

“Enfim, quando retira-se essa prótese, é feita a remodelação da mama, deixando-a com aspecto anatômico harmônico, com um formato bonito, remodelando o tecido residual da própria mama após a retirada do silicone”, complementa.

* Adriana de Almeida (Crefito 3 50325f) é Fisioterapeuta Dermato-funcional.

** Dr. Rodrigo Gimenez (CRM: 76719) é graduado pela Universidade Estadual de Londrina, é Mestre em Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da USP e Doutor pela UNICAMP. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da American Society of Plastic Surgeons (ASPS) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).