Gracyanne Barbosa aparece com biquíni de fita adesiva que some no corpo musculoso

Renovando o bronzeado, Gracyanne Barbosa apareceu com um biquíni de fita adesiva que mal cobriu as partes íntimas da musa fitness. O biquíni salientou o corpo musculoso da esposa do cantor Belo.

No Rio de Janeiro, Gracyanne fez uma publicação onde brincou na legenda: “Inverno no rio”, já que fazia sol forte mesmo em época de frio.

Um seguidor da musa fitness escreveu na publicação: “Se no inverno tá assim, imagina isso no verão?”. Uma outra seguidora brincou: “Se tem algum defeito tá no dedo mindinho do pé”.

