Graciele Lacerda se pronuncia sobre perfil fake supostamente criado para atacar a Família Camargo

Da Redação 31/10/2023 - 17:51

A influenciadora Graciele Lacerda se pronunciou após ter sido acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar a família do noivo, o sertanejo Zezé Di Camargo.

A acusação, ocorrida no último final de semana, partiu da nora do cantor, a arquiteta Amabylle Eiroa, noiva de Igor Camargo, caçula de Zezé e Zilu Godoi, que apontou Graciele como sendo a pessoa por trás dos ataques a ela no Instagram.

Nesta terça-feira, 31, as suspeitas sobre a jornalista se intensificaram. De acordo com entrevista do colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Graciele também teria usado o mesmo perfil falso para ofender e atacar outras pessoas da família, como Wanessa Camargo.

Em uma captura de tela exibida durante a atração, o suposto perfil fake criado por Lacerda afirma que a cantora traiu o então marido, o empresário Marcus Buaiz, com o atual namorado, o ator e cantor Dado Dolabella.

No programa, o colunista ainda apresentou os prints em que a noiva de Zezé faz elogios para si mesma e critica os looks de Zilu Godoi e Camilla Camargo, afirmando que as duas eram bregas.

“Chamar a Wanessa Camargo de traidora, que traiu o Buaiz! Isso é muito grave! O Marcus teria descoberto a traição”, disse o colunista durante a atração vespertina.

Durante o Fofocalizando, Graciele enviou um áudio para Leo Dias comentando o que ele havia exposto no ar.

“Estou acompanhando o seu Instagram, Leo. E eu fico muito triste de vocês estarem soltando, principalmente o vídeo de provas, que sou que fiz, porque tudo tem uma maldade e uma história por trás, que não foi provado. O Zezé já conversou com você e eu acho que ele te explicou. Eu não posso falar nada agora. Estou indo amanhã na delegacia, por isso que estou indo embora da fazenda. Talvez depois eu vá conversar com os meus advogados e ver o que a gente pode falar. Mas uma coisa eu te garanto: isso não vai ficar assim. Tem muita coisa por trás, muita maldade. E estou muito triste com tudo isso que está acontecendo”, disse ela na mensagem enviada.

“Hoje eu disse uma coisa nos meus Stories que vale muito para isso, que quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira, fazendo errado. E aí depois não tem como voltar atrás. Eu estou quieta, respirando fundo. Porque se eu for agir pela emoção, eu vou botar tudo a perder com o que está acontecendo. Eu vou agir pela razão e, no momento certo, tudo vai ser esclarecido e falado. Tem muita coisa grave diante disso tudo… Infelizmente… A gente não queria que isso fosse a público. Eu e o Zezé abominamos isso, temos pavor dessa coisa de fazer polêmica, falar coisa de família em redes sociais. Isso tudo podia ter sido resolvido. Quando falam que tentaram resolver comigo é mentira, não tentaram resolver comigo, vieram com ataques, sem ouvir. Então vamos agir com a razão para agir certo”, acrescentou a influenciadora.

O que aconteceu

Amabylle Eiroa, namorada do filho de Zilu, Igor Camargo, revelou que uma pessoa de seu convívio criou uma conta falsa para difamá-la nas redes sociais. No último final de semana, ela compartilhou prints que comprovariam que a conta usada para lhe fazer ofensas é, na verdade, um perfil fake de Graciele.

Na última segunda-feira, Zilu reagiu nas redes sociais após a nora expor Graciele Lacerda. A empresária publicou uma foto no Halloween acompanhada de uma legenda que soou como alfinetada à influenciadora, e recebeu apoio dos internautas após refletir sobre ‘maldades’.

“O mês das bruxas está no fim. Então, não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível pra derrubar as maldades que vem delas”, começou.

Após a exposição de Amabylle, Graciele Lacerda desativou os comentários nas suas postagens do Instagram.

