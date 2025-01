Graciele Lacerda revela se vai convidar enteados para festa de aniversário da filha

Graciele Lacerda, 44 anos, e Zezé Di Camargo, 62, estão em meio aos preparativos do primeiro mesversário da primeira filha do casal, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro.

Ao abrir uma caixinha de perguntas aos internautas na última quinta-feira, 16, a musa fitness respondeu um seguidor que questionou a presença de seus enteados na festa.

“Claro que eu vou [convidá-los], e vou chamar as crianças também, se elas puderem vir. Não vejo a hora de chegar dia 25 para fazer essa comemoração… passou muito rápido!”, disse ela, detalhando que a celebração será à noite, já que Zezé irá a um casamento à tarde.

Terceiro filho de Zezé, Igor Camargo movia um processo de R$ 50 mil por danos morais contra Graciele, mas voltou atrás na decisão e desistiu.

O filho do sertanejo com Zilu acusou a influenciadora digital de criar uma conta falsa para atacar membros de sua família, entre eles a esposa, a arquiteta Amabylle Eiroa.

Entre trocas de acusações, Graciele admitiu que criou o perfil falso, mas afirmou que foi com o intuito de se defender e não de difamar os familiares do sertanejo.