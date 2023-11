Graciele Lacerda nega estar por trás do perfil fake usado contra família de Zezé: ‘Se eu tivesse feito, admitiria’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 21:22 Para compartilhar:

A influenciadora Graciele Lacerda, 43 anos, voltou a negar que seria a responsável pelo perfil fake usado para atacar a família de seu noivo, o sertanejo Zezé Di Camargo.

Após o colunista Leo Dias ter divulgado um vídeo que registra o perfil logado no aplicativo do Instagram de Graciele, ela chegou a anunciar que se afastaria das redes sociais, mas voltou a comentar o assunto nesta quinta-feira, 2.

Apesar do vídeo que comprovaria ser ela a dona do perfil fake, a influenciadora negou as acusações e disse que a verdade sobre os fatos ainda virá à tona.

A nova declaração da noiva de Zezé aconteceu após uma seguidora aconselhá-la a reconhecer o erro.

“Seja superior. Admita seu erro, peça perdão às pessoas que você ofendeu. Ninguém é perfeito e ninguém está livre de errar”, escreveu a seguidora.

Graciele respondeu à internauta, negando a responsabilidade pelo perfil usado para acatar a Família Camargo.

“Se eu tivesse feito, eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Mas isso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso não vai pra frente”, escreveu ela em sua defesa.

