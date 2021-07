Graciele Lacerda mostra tatuagem homenageando Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda deixou os seguidores surpresos ao revelar que não foi só Zezé Di Camargo que fez uma tatuagem homenageando a amada. Uma fã perguntou à influenciadora o motivo de só o cantor ter tatuado o nome de Graciele, e ela mostrou sua versão da homenagem. Em fevereiro, Zezé tatuou o nome da esposa no braço.

Ela contou que fez a tatuagem em 2014, na virilha. O desenho são as iniciais do casal, juntos por um coração vermelho. “Eu fiz essa tatuagem há sete anos pra ele, com nossas iniciais”, escreveu no story com o clique.

