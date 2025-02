Graciele Lacerda mostra decoração do quarto de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda, 44 anos, exibiu orgulhosa detalhes do quarto de sua filha, Clara, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Zezé Di Camargo, 62, que chegou ao mundo no dia 25 dezembro do ano passado, fazendo a influenciadora realizar o sonho da maternidade.

Nesta quinta-feira, 13, Graciele publicou um carrossel de imagens, através do Feed do Instagram, apresentando para seus seguidores a decoração do ambiente.

+À espera do primeiro filho, Graciele Lacerda fala sobre enjoos e de mudanças no corpo

+Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela nova tentativa para engravidar

“Fiquei devendo para vocês os detalhes do quartinho da Clara. Então, separei algumas fotos que podem servir de inspiração para quem está nessa fase de montar o quarto do seu baby!”, começou ela na legenda da publicação.

“Cada detalhe tem um significado especial, e todas as escolhas foram feitas com muito carinho. Confesso que amei o resultado e estou completamente apaixonada! Tudo clean, leve e, acima de tudo, funcional”, continuou ela, encantada com o ambiente especialmente preparado para a bebê.

A decoração foi toda trabalhada em branco e rosa, com detalhes em dourado, além de borboletas na porta, nas almofadas e até nos puxadores dos armários.

A gravidez da influenciadora foi anunciada em julho do ano passado, quando a gestação já estava no quarto mês. Ela fez tratamento de fertilização e tentou por muito anos engravidar.

Além de Clara, Zezé também é pai de Wanessa, 42, Camilla, 39, e Igor Camargo, 31, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo, 66.