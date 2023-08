Graciele Lacerda chora após se despedir de Zezé Di Camargo: ‘Muito ruim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 11:52 Compartilhe

Noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, de 42 anos, chorou após se despedir do cantor, que viajou para um show sem a companhia da amada.

No Instagram, Graciele compartilhou o momento da despedida e explicou o motivo de não acompanhar o cantor sertanejo no show.

“Está muito estranho, eles vão e eu vou ficar. Está parecendo um velório. O que acontece: é um voo fretado, eles vão fretar o voo pequeno para todo mundo e os lugares estão bem contados, então eu não vou por conta disso, porque não tem lugar. Se eu fosse, teria que tirar o lugar de alguém”, explicou.

Graciele ainda afirmou que estava se sentindo estranha com a separação do noivo. “Só encontro com ele na sexta-feira, em São Paulo. Como a gente viaja sempre, é muito estranho. É muito horrível isso, mas faz parte. É raro, mas acontece”, detalhou.

“A cara da pessoa, chorei, né? É muito estranho ver o amor [Zezé] indo viajar e eu não ir. Ficar aqui na fazenda sozinha é muito ruim, sem ele”, completou.

