Graciele Lacerda aparece com vestido recortado e exibe pernões

Nesta quarta-feira (29), Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, decidiu se arriscar e fez um ensaio de fotos à distância. A morena se deu bem com o ensaio e recebeu muitos elogios.

A influenciadora posou para a foto na fazenda da família Camargo, chamada de “É o Amor”. A morena mostrou o corpo esbelto em um vestido de frente única com aberturas nos seios juntamente com uma fenda. O ensaio foi feito ao por do sol.

“Hoje participei do ‘Meu Click a distância’, com o querido João Passos. As fotos ficaram incríveis e aos poucos vou compartilhando aqui com vocês! Como o nome já diz, os clicks são feitos com total distanciamento social, usando somente o FaceTime pelo celular” disse Graciele na legenda.

Uma seguidora logo comentou: “Acho você tão verdadeira, tão simples, tão de coração bom!”.

https://www.instagram.com/p/CDPrvIMFEVC/?utm_source=ig_web_copy_link

