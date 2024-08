Grace Kelly é homenageada em Festival da Alta Costura na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2024 - 15:50 Para compartilhar:

SANREMO, 29 AGO (ANSA) – A princesa de Mônaco Grace Kelly (1929-1982) será homenageada pelo Casino de Sanremo, na Ligúria, norte da Itália, durante o 3º Festival da Alta Costura Italiana, que acontece entre 31 de agosto a 15 de setembro.

A estrela de Hollywood, falecida durante um acidente de carro em 1982, terá uma exposição em seu nome com fotografias e vestidos pertencentes à coleção Grimaldi, em uma sala privada.

Grace é tida como um dos símbolos atemporais da elegância e do glamour. Dentre os grandes estilistas internacionais que a vestiram estão o francês Yves Saint Laurent e o espanhol Cristóbal Balenciaga.

“Sanremo e seu Casino sempre reforçaram a ligação com a vizinha Côte d’Azur [na França] e em particular com o Principado do Mônaco. O príncipe Rainier III e a princesa Grace apreciaram a Riviera di Ponente [na Ligúria], passando momentos de lazer nas estruturas comerciais e no Casino, participando de alguns jantares de gala imortalizados por fotos que refletem a elegância, autoridade e empatia que transmitiam”, afirmou Gian Carlo Ghinamo, presidente e CEO do Casino, que agradeceu ao príncipe Alberto II, filho de Grace, por ceder o material para a mostra. (ANSA).