LONDRES, 11 JAN (ANSA) – A Grã-Bretanha rejeitou reconhecer o “status diplomático” de Julian Assange, que teria sido oferecido pelo Equador, informou um porta-voz do Foreign Office. De acordo com o representante, o país sul-americano havia feito a proposta para resolver o caso do australiano, que desde 2012 mora na Embaixada do país. Para Londres, ele só poderá sair do local “se decidir enfrentar a lei”. (ANSA)